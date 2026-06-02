القناة 15 العبرية: أصيب مقاتل في الاحتياط بجروح متوسطة وأصيب ثلاثة مقاتلين آخرين بجروح طفيفة اليوم نتيجة انفجار محلّقة مفخخة لحزب الله في جنوب لبنان