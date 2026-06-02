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   16 ذو الحجة 1447   
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    مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار مستهدفاً بلدة دير قانون رأس العين جنوب صور في جنوب لبنان وقصف مدفعي يستهدف بلدة صريفا

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