العميد يدالله جواني: السيادة على مضيق هرمز سلاح استراتيجي يفوق الأسلحة النووية

أكد المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني العميد يدالله جواني أن فرض وتثبيت السيادة على مضيق هرمز يشكل سلاحاً استراتيجياً يفوق في تأثيره الأسلحة النووية، معتبراً أنه يمنح إيران القدرة على معاقبة أي جهة تعتدي عليها.

وخلال اجتماع للتوجيه السياسي للحرس الثوري في محافظة خراسان الشمالية، شدد جواني على أن الوحدة الوطنية تمثل أحد أبرز عوامل القوة والانتصار، لافتاً إلى أن الحفاظ عليها يتطلب وعياً مجتمعياً وتحصيناً للجبهة الداخلية في مواجهة ما وصفه بمحاولات الأعداء لإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار.

وفي حديثه عن المواجهة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، قال إن بلاده كانت تستعد لمثل هذه المواجهة منذ سنوات من خلال بناء عناصر القوة والقدرات الدفاعية، معتبراً أن صمود الشعب والقوات المسلحة أسهم في تغيير مسار الأحداث وإفشال أهداف الخصوم.

وأضاف أن ما وصفها بـ”الحروب المفروضة” أسهمت في تعزيز قدرات إيران وترسيخ مكانتها، مشيراً إلى أن الحضور الشعبي والتماسك الداخلي شكّلا عاملاً أساسياً في مواجهة الضغوط والتحديات.

وختم جواني بالتأكيد أن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تُدار من موقع قوة، وأن طهران تدخل أي مسار تفاوضي وهي متمسكة بشروطها ومصالحها الوطنية.

المصدر: قناة العالم