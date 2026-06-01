الإثنين   
   01 06 2026   
   15 ذو الحجة 1447   
   بيروت 09:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    العميد يدالله جواني: السيادة على مضيق هرمز سلاح استراتيجي يفوق الأسلحة النووية

      أكد المساعد السياسي في الحرس الثوري الإيراني العميد يدالله جواني أن فرض وتثبيت السيادة على مضيق هرمز يشكل سلاحاً استراتيجياً يفوق في تأثيره الأسلحة النووية، معتبراً أنه يمنح إيران القدرة على معاقبة أي جهة تعتدي عليها.

      وخلال اجتماع للتوجيه السياسي للحرس الثوري في محافظة خراسان الشمالية، شدد جواني على أن الوحدة الوطنية تمثل أحد أبرز عوامل القوة والانتصار، لافتاً إلى أن الحفاظ عليها يتطلب وعياً مجتمعياً وتحصيناً للجبهة الداخلية في مواجهة ما وصفه بمحاولات الأعداء لإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار.

      وفي حديثه عن المواجهة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، قال إن بلاده كانت تستعد لمثل هذه المواجهة منذ سنوات من خلال بناء عناصر القوة والقدرات الدفاعية، معتبراً أن صمود الشعب والقوات المسلحة أسهم في تغيير مسار الأحداث وإفشال أهداف الخصوم.

      وأضاف أن ما وصفها بـ”الحروب المفروضة” أسهمت في تعزيز قدرات إيران وترسيخ مكانتها، مشيراً إلى أن الحضور الشعبي والتماسك الداخلي شكّلا عاملاً أساسياً في مواجهة الضغوط والتحديات.

      وختم جواني بالتأكيد أن المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة تُدار من موقع قوة، وأن طهران تدخل أي مسار تفاوضي وهي متمسكة بشروطها ومصالحها الوطنية.

      المصدر: قناة العالم

      مواضيع ذات صلة

      واشنطن تدرج هيئة إيرانية لإدارة هرمز على قائمة العقوبات وتهدد المتعاملين معها

      واشنطن تدرج هيئة إيرانية لإدارة هرمز على قائمة العقوبات وتهدد المتعاملين معها

      ترمب يهدد عُمان بسبب مضيق هرمز والبيت الأبيض ينفي تفاهمًا مع إيران

      ترمب يهدد عُمان بسبب مضيق هرمز والبيت الأبيض ينفي تفاهمًا مع إيران

      وكالة فارس: ادعاء ترامب بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق لا يعكس الواقع

      وكالة فارس: ادعاء ترامب بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق لا يعكس الواقع