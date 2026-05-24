وكالة فارس: ادعاء ترامب بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق لا يعكس الواقع

على خلاف ما ادعاه دونالد ترامب قبل لحظات على منصة «تروث سوشال» بشأن عودة مضيق هرمز إلى وضعه السابق والاستعداد لتوقيع اتفاقية، فإن متابعات وكالة فارس تُظهر أن هذا الادعاء أيضًا بعيد عن الواقع.

ووفقًا لآخر نص تم تبادله، ففي حال التوصل إلى اتفاق محتمل، سيبقى مضيق هرمز تحت إدارة إيران. ورغم أن إيران وافقت على السماح بعودة عدد السفن العابرة إلى المستوى الذي كان قائمًا قبل الحرب، فإن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال عودة «العبور الحر» إلى ما كان عليه قبل الحرب.

بناءً على ذلك، ستظل إدارة المضيق، وتحديد المسارات، وأوقات العبور، وآلياته، وإصدار التصاريح، حكرًا بيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحت إدارتها. ولذلك فإن ادعاء ترامب في هذا الشأن ناقص وغير مطابق للواقع.

ويجدر بالذكر أن ترامب كان قد أعلن سابقًا أن التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني يُعد أحد الشروط الأساسية وغير القابلة للفصل لأي اتفاق. ومع ذلك، لم تقدم إيران أي تعهد في هذا الصدد، كما أن الملف النووي لم يُطرح أساسًا للنقاش في هذه المرحلة.

كما أفادت تقارير بأن مسؤولين أمريكيين أقرّوا، في رسائل متعددة إلى إيران، بأن تغريدات ترامب ذات طابع دعائي واستهلاك إعلامي داخلي في الولايات المتحدة، ونصحوا بعدم الالتفات إلى هذه التصريحات.