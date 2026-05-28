ترمب يهدد عُمان بسبب مضيق هرمز والبيت الأبيض ينفي تفاهمًا مع إيران

وجّه الرئيس الأمريكي Donald Trump تهديداً لسلطنة عُمان على خلفية تقارير تحدثت عن تفاهم محتمل مع إيران بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن المضيق “سيبقى مفتوحاً للجميع”.

وقال ترمب خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض إن على سلطنة عُمان “أن تحسن التصرف”، مهدداً باتخاذ إجراءات ضدها إذا وقفت إلى جانب طهران في هذا الملف، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات ترمب بعد تقارير بثها التلفزيون الإيراني الرسمي تحدثت عن مسودة تفاهم غير رسمية بوساطة باكستانية، تتضمن تعاوناً إيرانياً عمانياً لإدارة حركة السفن في مضيق هرمز وإعادة الملاحة التجارية إلى مستويات ما قبل الحرب.

في المقابل، نفى البيت الأبيض صحة ما أوردته وسائل الإعلام الإيرانية، مؤكداً أن الحديث عن مذكرة تفاهم بهذا الشأن “مختلق بالكامل”.

المصدر: الجزيرة نت