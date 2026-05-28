معاريف: وزراء الحكومة “خسروا الشمال” والمستوطنون يعيشون الرعب من أي جسم يحلق في السماء

أقرت صحيفة “معاريف” العبرية بحالة الإرباك داخل حكومة الاحتلال، مؤكدة أن الوزراء “لا يعرفون طريقهم إلى الجليل”، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية لدى المستوطنين على الحدود الشمالية مع لبنان.

ونقلت الصحيفة عن مراسلها العسكري قوله إن “المستوطنين يعيشون حالة استنفار دائمة خوفاً من المسيّرات والمحلّقات، فيما أشار أحد مستوطني “زرعيت” إلى أن أي جسم يحلق في السماء يثير الذعر والقلق”.

وفي السياق، تحدثت الصحيفة عن تقليص جيش الاحتلال قواته تدريجياً في جنوب لبنان، مؤكدة أن “العمليات الحالية لا تشكل تحولاً حاسماً ضد حزب الله، في وقت يواجه فيه الجيش قيوداً ميدانية وسياسية”.

كما لفت التقرير إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يبدو عاجزاً عن إدارة المشهد أو معارضة الرئيس الأمريكي، بينما أقرت وسائل إعلام “إسرائيلية” ومسؤولون سابقون بتفوق حزب الله في استخدام المسيّرات الهجومية.

المصدر: إعلام العدو