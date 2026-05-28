10 شهداء بينهم 4 أطفال في قصف استهدف منزلاً وسط مدينة غزة

تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ231 على التوالي، رغم التفاهم الذي جرى التوصل إليه بوساطة عربية وأميركية في تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ في 11 من الشهر نفسه.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد 10 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه انتشلت 10 شهداء بينهم 4 أطفال وإصابة أكثر من 20 في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، لترفع حصيلة الشهداء منذ صباح الأربعاء إلى 21 شهيدا، وفقا مصادر في مستشفيات غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في عمارة مأهولة بالسكان تحيط بها خيام للنازحين، بثلاثة صواريخ. وقالت مصادر طبية إن معظم الإصابات التي وصلت إلى مستشفيات مدينة غزة خطيرة.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهداء هم:

أحمد عبد الوهاب أبو حليمة – 43 عاما

نور أحمد عبد الوهاب أبو حليمه – 12عاما

يامن أحمد عبد الوهاب أبو حليمه – 13عاما

اسراء عماد سليم – 17 عاما

سيدرا إياد عزام – 12 عاما

ساره سامح رجب – 9 أعوام

عماد حسان سليم

شيماء خليل شعبان السويركي – 28 عاما

إحسان مطر بلبل – 81 عاما

عطاف صبحي بلبل – 47 عاما

وقبل ساعات من عملية الاستهداف الجديدة، نعت كتائب القسام الشهيد محمد عودة ووصفته بأنه قائد أركانها، مؤكدة أن اغتيال القادة الكبار لن يزيدها إلا إصرارا على مواصلة طريق المقاومة.

وشيع حشد من الفلسطينيين عودة الذي استشهد مع زوجته واثنين من أبنائه في الغارة الإسرائيلية على حي الرمال.

وفي سياق مواز، قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة خان يونس، مخيم البريج جنوب ووسط قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أعلن أمس الأربعاء، أن الاحتلال ارتكب 3005 خروقات وانتهاكات جسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ قبل 227 يوماً، ما أسفر عن استشهاد 910 فلسطينيين وإصابة 2747 آخرين، إلى جانب اعتقال 82 مواطناً.

وأوضح المكتب، في بيان، أن الخروقات تنوعت بين عمليات قصف واستهداف مباشر للمدنيين، وإبادة مربعات سكنية كاملة، وإطلاق نار متكرر، إضافة إلى توغلات داخل المناطق السكنية. وأشار البيان إلى أن الاحتلال سمح بدخول 49 ألفاً و973 شاحنة مساعدات فقط من أصل 135 ألفاً و600 شاحنة كان من المفترض دخولها إلى قطاع غزة، بنسبة التزام لم تتجاوز 36%.

كما أفاد بأن عدد المسافرين الذين سُمح لهم بمغادرة القطاع بلغ 5636 مسافراً فقط من أصل 17 ألفاً، بنسبة التزام بلغت 34%، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار سياسة التضييق وعرقلة الحركة الإنسانية والتنقل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام