الأمم المتحدة: قتل فلسطينيين قرب “الخط الأصفر” قد يرقى إلى جرائم حرب

حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين قرب ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” في قطاع غزة قد يرقى إلى “عمليات قتل غير قانونية” تشكل جرائم حرب.

وأوضح المكتب أن “نحو ثلث الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار سقطوا في مناطق قريبة من هذا الخط، الذي فرض الاحتلال عبره قيوداً مشددة على مساحات واسعة من القطاع”.

وأشار التقرير الأممي إلى أن “قوات الاحتلال وسّعت نطاق سيطرتها العسكرية داخل غزة عبر تحريك الحدود الميدانية تدريجياً، ما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين وزيادة المخاوف لدى السكان النازحين”.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تم تسجيل 453 شهيد منذ بدء وقف إطلاق النار حتى الخامس من شباط، بينهم 152 فلسطينياً قُتلوا قرب “الخط الأصفر”.

