الخميس   
   28 05 2026   
   11 ذو الحجة 1447   
   بيروت 09:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الأمم المتحدة: قتل فلسطينيين قرب “الخط الأصفر” قد يرقى إلى جرائم حرب

    حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين قرب ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” في قطاع غزة قد يرقى إلى “عمليات قتل غير قانونية” تشكل جرائم حرب.

    وأوضح المكتب أن “نحو ثلث الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار سقطوا في مناطق قريبة من هذا الخط، الذي فرض الاحتلال عبره قيوداً مشددة على مساحات واسعة من القطاع”.

    وأشار التقرير الأممي إلى أن “قوات الاحتلال وسّعت نطاق سيطرتها العسكرية داخل غزة عبر تحريك الحدود الميدانية تدريجياً، ما أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين وزيادة المخاوف لدى السكان النازحين”.

    وبحسب بيانات الأمم المتحدة، تم تسجيل 453 شهيد منذ بدء وقف إطلاق النار حتى الخامس من شباط، بينهم 152 فلسطينياً قُتلوا قرب “الخط الأصفر”.

    المصدر: الصحافة الفلسطينية

    مواضيع ذات صلة

    معاريف: وزراء الحكومة “خسروا الشمال” والمستوطنون يعيشون الرعب من أي جسم يحلق في السماء

    معاريف: وزراء الحكومة “خسروا الشمال” والمستوطنون يعيشون الرعب من أي جسم يحلق في السماء

    الاحتلال يعتقل 6 شبان خلال اقتحام مدينة قلقيلية

    الاحتلال يعتقل 6 شبان خلال اقتحام مدينة قلقيلية

    الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي

    الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي