الخميس   
   28 05 2026   
   11 ذو الحجة 1447   
   بيروت 04:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات على المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي

      أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي في إطار الإجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية.

      وجاء في بيان لمكتب الرقابة على الأصول الأجنبية للخزانة الأمريكية أنه تم إدراج اسم فرانشيسكا ألبانيزي على قائمة العقوبات.

      وفي وقت سابق أوقفت محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة قرار محكمة أخرى في واشنطن، صادر في 14 ايار/ مايو، بتعليق فرض العقوبات على المقررة الأممية، معتبرة أن العقوبات ضدها انتهكت حقوقها في حرية التعبير.

      يذكر أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي في يوليو عام 2025، على خلفية موقفها من حرب الإبادة التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة.

      وقررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعد خطواتها ضد “إسرائيل” بسبب الجرائم الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      الولايات المتحدة ستحتاج إلى سنوات لاستعادة مخزوناتها من الصواريخ بعد حرب إيران

      الولايات المتحدة ستحتاج إلى سنوات لاستعادة مخزوناتها من الصواريخ بعد حرب إيران

      مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب قرب “الخط الأصفر” في غزة

      مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب قرب “الخط الأصفر” في غزة

      تقرير امريكي يحذر من أن الولايات المتحدة تحتاج إلى 3 سنوات بإعادة بناء مخزونها التسليحي

      تقرير امريكي يحذر من أن الولايات المتحدة تحتاج إلى 3 سنوات بإعادة بناء مخزونها التسليحي