مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب قرب “الخط الأصفر” في غزة

قال “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” إن نحو ثلث الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، استشهدوا في مناطق قريبة مما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، محذراً من أن إطلاق النار على المدنيين لمجرد اقترابهم من هذه المناطق قد يرقى إلى “عمليات قتل غير قانونية تشكل جرائم حرب”.

وأوضح المكتب أن “الخط الأصفر”، الذي بدأ كإجراء ميداني مؤقت عقب اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، تحول تدريجياً إلى واقع جغرافي يفرض قيوداً واسعة على حركة الفلسطينيين داخل القطاع، في ظل تمدد السيطرة العسكرية الإسرائيلية على مساحات واسعة من غزة”.

وبحسب معطيات أممية حصلت عليها وكالة “رويترز”، فإن “453 فلسطينياً قُتلوا بين بدء وقف إطلاق النار وحتى الخامس من فبراير/شباط”، من بينهم 152 شخصاً استشهدوا قرب “الخط الأصفر”، بينهم 102 رجل و15 امرأة و24 طفلاً و11 فتاة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام