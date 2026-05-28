أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد اعتداء أميركي على إيران فجر الخميس

قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الخميس، بعد أن أعلن حرس الثورة الإيراني أنه استهدف قاعدة جوية أميركية رداً على هجوم أميركي قرب مطار بندر عباس.



وبحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولارات أو 3.72% إلى 97.8 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت عقود أغسطس/آب الأكثر نشاطاً 3.63% إلى 95.6 دولاراً.



ومن المقرر أن تنتهي ⁠صلاحية عقد يوليو/تموز غداً يوم الجمعة.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.31 دولارات أو 3.73% إلى 91.99 دولاراً.



وتراجع كلا الخامين بأكثر من 5% إلى أدنى مستوياتهما في شهر في الجلسة الماضية بسبب احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز.



وقال دانيال هاينز محلل السلع لدى “إيه.إن.زد” في مذكرة: “لا تزال إمدادات النفط محدودة، ولم يتم ⁠بعد حل نقاط الخلاف الرئيسية”.



وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام هبطت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، ⁠متراجعة للأسبوع السادس على التوالي.



ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الخميس، أي بعد يوم واحد من الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الاثنين.

المصدر: رويترز