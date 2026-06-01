وديع الخازن: الشهيد كرامي مدرسة وطنية في التعالي عن التجاذبات السياسة

أجرى الوزير السابق وديع الخازن اتصالا بالنائب فيصل كرامي، مواسيا ومستذكرا مزايا الرئيس الشهيد رشيد كرامي.

وقال في تصريح: “نتذكر الرئيس الشهيد رشيد كرامي ونقف بهيبة وإحترام إجلالا لهذا الكبير الذي ترك بصمات دامغة وعلامات فارقة في تاريخ لبنان. كان مدرسة وطنية متميزة في جمع الصف وتوحيد الكلمة والتعالي عن التجاذبات السياسة وخصوماتها. لن ينساه اللبنانيون الوطنيون وسيبقى ماثلا في ذاكرتهم لما كان له من إنجازات وطنية وحرص دائم على العيش المشترك وسعي دؤوب للحفاظ على عروبة لبنان وعلاقاته الأخوية مع الدول العربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام