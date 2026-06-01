الإثنين   
   01 06 2026   
   15 ذو الحجة 1447   
   بيروت 09:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وديع الخازن: الشهيد كرامي مدرسة وطنية في التعالي عن التجاذبات السياسة

      أجرى الوزير السابق وديع الخازن اتصالا بالنائب فيصل كرامي، مواسيا ومستذكرا مزايا الرئيس الشهيد رشيد كرامي.

      وقال في تصريح: “نتذكر الرئيس الشهيد رشيد كرامي ونقف بهيبة وإحترام إجلالا لهذا الكبير الذي ترك بصمات دامغة وعلامات فارقة في تاريخ لبنان. كان مدرسة وطنية متميزة في جمع الصف وتوحيد الكلمة والتعالي عن التجاذبات السياسة وخصوماتها. لن ينساه اللبنانيون الوطنيون وسيبقى ماثلا في ذاكرتهم لما كان له من إنجازات وطنية وحرص دائم على العيش المشترك وسعي دؤوب للحفاظ على عروبة لبنان وعلاقاته الأخوية مع الدول العربية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس عون في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: ماضون في بناء الدولة وإنهاء معاناة اللبنانيين

      الرئيس عون في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: ماضون في بناء الدولة وإنهاء معاناة اللبنانيين

      بريطانيا تدعو “إسرائيل” ولبنان إلى احترام وقف إطلاق النار

      بريطانيا تدعو “إسرائيل” ولبنان إلى احترام وقف إطلاق النار

      التطورات في كيان العدو مع محرر الشؤون العبرية حسن حجازي

      التطورات في كيان العدو مع محرر الشؤون العبرية حسن حجازي