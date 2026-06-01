ترامب: الاتفاق مع إيران يهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جوهر الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين واشنطن وطهران يتمثل بشكل واضح في منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، مشدداً على أن هذا البند هو الأساس الذي تُبنى عليه كل النقاشات الجارية.

وفي تصريح له، هاجم ترامب شبكة CNN واتهمها بتشويه مضمون الاتفاق، معتبراً أنها تعمدت تصوير المفاوضات وكأنها لا تتناول الملف النووي، في حين أن النص بحسب قوله ينص صراحة على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي تحت أي ظرف.

وأضاف ترامب أن بعض وسائل الإعلام تركز على تفاصيل جانبية وتغفل النقطة الأساسية في الاتفاق، مشيراً إلى أن ذلك يعكس، برأيه، تراجعاً في مصداقية هذه الوسائل الإعلامية وانخفاضاً في نسب متابعتها.

وشدد الرئيس الأميركي على أن الهدف المركزي من الاتفاق هو منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الجانبين حول ملفات متعددة تشمل البرنامج النووي والأمن الإقليمي في المنطقة.

المصدر: رويترز