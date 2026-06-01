الرئيس عون في ذكرى استشهاد رشيد كرامي: ماضون في بناء الدولة وإنهاء معاناة اللبنانيين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في الذكرى التاسعة والثلاثين لاستشهاد رشيد كرامي، أن الرئيس الشهيد شكّل رمزاً لفكرة أن لبنان أكبر من طوائفه وأسمى من حساباته الضيقة وأغلى من أن يُساوَم عليه، مشيراً إلى أنه كان من أبرز رجالات الدولة الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن.

وقال عون إن كرامي لم يكن مجرد رئيس حكومة تولّى المسؤولية مرات عدة، بل كان صاحب مشروع وطني آمن بلبنان الواحد الموحد، ورفض الفتنة والانقسام، معتبراً أن الدولة ومؤسساتها تشكلان الضمانة الوحيدة لصون العيش المشترك وحماية الكيان اللبناني.

وأضاف أن لبنان، في ظل الظروف الراهنة وما يواجهه من عدوان إسرائيلي وتحديات كبيرة، يفتقد إلى رجال دولة من طراز رشيد كرامي، ممن كانوا يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ويسعون إلى جمع اللبنانيين لا إلى تفريقهم.

وشدد رئيس الجمهورية على أن الشهداء يبقون أحياء بقيمهم ومبادئهم، مؤكداً المضي في مسار بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها وتحقيق الإصلاح والعدالة، والعمل على إنهاء معاناة اللبنانيين عموماً وأبناء الجنوب خصوصاً، وفاءً لتضحيات من ساهموا في بناء لبنان وحماية وحدته.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام