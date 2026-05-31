عقيد سويسري سابق: أوكرانيا تحاول توريط دول أوروبية في مواجهة مباشرة مع روسيا

قال جاك بو المستشار السابق للناتو والعقيد المتقاعد في الأركان العامة للقوات المسلحة السويسرية، بأن أوكرانيا تسعى إلى جر الدول الأوروبية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وأضاف العقيد المتقاعد في حديث على يوتيوب: “شهدنا مؤخرا اتجاها معينا نحو التصعيد في أوروبا الشرقية وتلخص ذلك في الهجمات التي سُجلت في المجال الجوي لإستونيا ولاتفيا، فضلا عن محاولات أوكرانيا إطلاق طائرات مسيرة من أراضي بولندا وليتوانيا. بالمناسبة، تم استخدام المجال الجوي الفنلندي أيضا. يحاول الأوكرانيون جرّ الأوروبيين إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. ونتيجة لذلك، قد يتسع نطاق الصراع. أعتقد أن هذا هو بالضبط ما يسعى نظام كييف إلى تحقيقه”.

وتابع قائلا: “قيام الدول الأوروبية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتدريب جيشها، فضلا عن توفير مجالها الجوي لشن هجمات على روسيا، يجعل هذه الدول معتدية.

من وجهة النظر القانونية تعتبر ألمانيا وفرنسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وفنلندا دولا معتدية”.

الأسبوع الماضي أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بأن قيادة القوات الأوكرانية تستعد لشن سلسلة من الهجمات الإرهابية الجديدة على المناطق الخلفية لروسيا. وتحديدا، تخطط أوكرانيا لإطلاق طائرات المسيرة من دول البلطيق لتقليص مدة التحليق.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية