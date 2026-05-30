روسيا تفرض قيودا على استيراد الفواكه والخضروات من أرمينيا

فرضت روسيا اعتبارا من 30 ايار / مايو قيودا مؤقتة على استيراد بعض أنواع الثمار والفواكه والخضروات الطازجة من أرمينيا، بما في ذلك الطماطم والخيار والفلفل والفراولة.

وسبق أن ذكرت هيئة الرقابة النباتية والحيوانية الروسية (Rosselkhoznadzor) أنه تم اتخاذ القرار بعد تزايد المخالفات في توريد منتجات الفاكهة والخضروات الأرمينية إلى روسيا.

وأشارت الهيئة إلى أن الوضع الراهن فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية القادمة من أرمينيا، بحسب تقييمها، يُشكل تهديدا لسلامة المنتجات النباتية في البلاد.

في الوقت نفسه، لا يتوقع حدوث نقص في الخضروات والفواكه لدى السوق الروسية نتيجة للقيود المفروضة على الاستيراد من أرمينيا.

ووفقا لستانيسلاف بوغدانوف، رئيس رابطة شركات البيع بالتجزئة في روسيا، لا توجد أي مؤشرات على نقص الخيار والطماطم والفلفل والأعشاب والفراولة في سلاسل البيع بالتجزئة الروسية الكبرى. وأكد أن المنتجات المحلية تُشكل غالبية إمدادات الخضروات في هذه المتاجر.

وصرح دميتري ليونوف، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة منتجي وموزعي المواد الغذائية “روسبرودسويوز”، لوكالة تاس بأن القيود المفروضة على إمدادات الخضروات من أرمينيا إلى روسيا لن تؤثر على السوق المحلية، لأن حصتها في السوق الروسية ضئيلة.

وأضاف أن المستوردين سيتمكنون من التحول إلى الاستيراد من دول أخرى. فبالنسبة للطماطم، تشمل المصادر البديلة الرئيسية أذربيجان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان والصين؛ وبالنسبة للخيار، تركيا والصين وأذربيجان وأوزبكستان؛ وبالنسبة للفلفل الحلو، تركيا والصين وأوزبكستان.

المصدر: وكالة تاس الروسية