رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لن نجعل مضيق هرمز موضوعا للمساومة

أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن “إيران لا تنوي جعل مضيق هرمز موضوعا للمفاوضات أو المساومة”.

وأضاف عزيزي لوكالة نوفوستي: “لا نتحدث عن استخدام هذه القضية كمادة للمفاوضات، أو عن إمكانية تغيير الآليات الحالية لتنظيم مضيق هرمز أثناء المفاوضات أو بعدها”.

وذكر إبراهيم عزيزي، في وقت سابق، أن روسيا والصين ستتمتعان “بمعاملة خاصة متميزة” للمرور عبر مضيق هرمز.

وتؤكد إيران تمسكها بسيادتها الكاملة على مضيق هرمز وتعتبره خطا أحمر، وترفض أي محاولات أمريكية لجعله ورقة مساومة في المفاوضات الجارية.

وقال التلفزيون الإيراني، مساء السبت، إنه وبناء على النسخة غير الرسمية لمذكرة التفاهم فإن أحد أهم محاور الاتفاق بين طهران وواشنطن هو إعادة تعريف قواعد المرور والعبور في مضيق هرمز.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه ووفقا لهذا النص تعد ايران هي المرجعية الحصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة، موضحا أن أي سفينة تعتبر شحنتها تهديدا أو يكون المستفيد منها بحالة عداء مع إيران لن يتم الاعتراف بها كسفينة تجارية.

كما أكد أن تحديد مسار الحركة وكلفة خدمات الملاحة وتوفير الأمن أدرجت ضمن نطاق صلاحيات إيران.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية