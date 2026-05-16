الأمم المتحدة تعلن عن مفاوضات بشأن إمدادات النفط إلى كوبا

قالت مديرة شعبة العمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم ووسورنو إن الأمم المتحدة تتفاوض بشأن إمداد كوبا بالنفط لأغراض إنسانية.

وأضافت ووسورنو خلال إحاطة صحفية عبر الإنترنت: “تجري الأمم المتحدة مناقشات ومفاوضات لضمان تدفق الوقود – بالتأكيد لغرض إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد”.

وأشارت إلى أن النقص الحاد في الوقود يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية ويحد منها، في حين أن الاحتياجات تتزايد بسرعة.

يوم الأربعاء الماضي، قال الرئيس الكوبي ميغيل لياس كانيل إن أزمة الطاقة في الجزيرة “تفاقمت بشكل كبير” بسبب تشديد الحصار الاقتصادي الأمريكي، والذي قال إنه يهدف إلى احتجاز الشعب كرهينة وتحريضه ضد حكومته.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق عن تقديم 100 مليون دولار كمساعدات لكوبا، وذلك بعد تعرض شبكة الطاقة الوطنية لعطل كبير أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المقاطعات الشرقية للجزيرة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المساعدات الإنسانية المباشرة ستوزع بالتنسيق مع الكنيسة الكاثوليكية ومنظمات إنسانية موثوقة، مضيفة أن القرار يعود للنظام الكوبي إما بقبول المساعدات أو رفضها وتحمل مسؤولية حرمان الشعب من مساعدات منقذة للحياة.

من جهتها، أكدت السفارة الكوبية لدى واشنطن تلقي العرض، لكنها أعربت عن أملها بأن يكون العرض خاليا من “أي دلالات سياسية”، وشددت على أن أفضل مساعدة يمكن أن تقدمها واشنطن هي تخفيف الحصار المفروض على الجزيرة أو رفعه بالكامل.

المصدر: روسيا اليوم