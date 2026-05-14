الخميس   
   14 05 2026   
   26 ذو القعدة 1447   
   بيروت 03:39
    دولي

    واشنطن تمارس الضغوط لتأمين دعم دولي ضد إيران في ملف مضيق هرمز

      رداً على مساعي أميركا لتصوير تزايد عدد الدول الداعمة لمشروع القرار المناهض لإيران بشأن مضيق هرمز، وصفت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، هذه المساعي بأنها مضللة وتاتي في اطار ضغوط سياسية.

      وصرحت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في بيان “إن مساعي الولايات المتحدة لتصوير عدد الدول الداعمة لمشروع القرار بدوافع سياسية على أنه دعم دولي واسع النطاق وعزل لإيران، أمر سخيف ومضلل”.

      وأضافت “لا يمكن لأي قدر من الدعم الناتج عن الضغط والإكراه أن يبرر الإجراءات الدولية غير القانونية التي تتخذها واشنطن ضد إيران، بما في ذلك الحصار البحري، والهجوم غير القانوني على السفن التجارية الإيرانية والاستيلاء عليها، واحتجاز طواقمها كرهائن بطريقة تُشبه القرصنة”.

      وصرحت “يعلم الجميع أن الكثير من الدول الأعضاء انضمت إلى مشروع القرار تحت ضغط سياسي وإكراه، بل وحتى تهديدات”.

      وأضافت البعثة الإيرانية: “إن مزاعم المندوب الأمريكي بوجود دعم واسع النطاق ليست سوى محاولة يائسة لإضفاء الشرعية على أهداف سياسية محددة مسبقًا، وتقويض مصداقية مجلس الأمن الدولي، وتوفير غطاء سياسي لأعمال غير قانونية”.

      المصدر: موقع العهد

