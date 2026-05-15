    دولي

    كوبا | الظلام يخيم على “سانتياغو دي كوبا”.. أزمة طاقة خانقة جراء الحصار الأمريكي ونقص الوقود

      تعيش مدينة سانتياغو دي كوبا، ثاني أكبر مدن البلاد والواقعة في الطرف الشرقي للجزيرة، حالة من الشلل شبه التام نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ما أجبر السكان على تغيير نمط حياتهم اليومي واللجوء إلى الشوارع والمساحات المفتوحة للاستفادة من ضوء الشمس وتجنب الحرارة الخانقة داخل المنازل.

      وتأتي هذه المعاناة في إطار أزمة طاقة هي الأشد منذ عقود، حيث تتقاطع فيها العوامل التقنية والسياسية لتخلق وضعاً إنسانياً معقداً:

      وتعاني المحطات الكهرومائية والحرارية في المنطقة الشرقية من نقص حاد في الوقود اللازم لتشغيل التوربينات، بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية التي تفتقر لقطع الغيار الأساسية.

      في السياق، تؤكد السلطات الكوبية أن “الحصار الاقتصادي” المفروض من واشنطن هو العائق الرئيسي أمام استيراد المحروقات وتحديث شبكة الكهرباء، حيث تُمنع السفن والشركات الدولية من التعامل مع قطاع الطاقة الكوبي تحت طائلة العقوبات.

      وأدى الانقطاع المتكرر إلى توقف الخدمات الأساسية وتلف المواد الغذائية المبردة، ما دفع المواطنين للاحتجاج في بعض الأحياء، وسط دعوات حكومية للصمود والترشيد.

      المصدر: وكالة يونيوز

      الرئيس الكوبي: الولايات المتحدة تمارس عدواناً اقتصادياً وحصاراً يهدف لإضعاف كوبا دون جدوى

      الرئيس الكوبي : شعبنا مصمم على الدفاع عن سيادته ولن يجد أي معتدٍ استسلامًا في كوبا

      مجلس الشيوخ الأميركي يُسقط مشروعاً ديمقراطياً لتقييد صلاحيات ترامب تجاه كوبا

