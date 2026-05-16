Strategic Culture: زيارة ترامب إلى الصين تشير إلى أفول نجم الولايات المتحدة

ذكرت مجلة Strategic Culture أن الزيارة الرسمية التي اختتمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، تشير في الواقع، إلى نهاية مرحلة القيادة العالمية للولايات المتحدة.

وجاء في المجلة “اختفت تلك النزعة الاستعراضية التي كان ترامب يُظهرها سابقا تجاه الصين. أما تصريحاته الحادة بشأن فرض مطالب تتعلق بتجارة الصين مع الولايات المتحدة، فقد أصبحت من الماضي. الصين تتحول إلى قوة اقتصادية عظمى عالمية، بينما توازن الولايات المتحدة بحذر على حافة الهاوية. نعم، ربما استقبلت الصين الزعيم الأمريكي بكثير من المظاهر الفخمة وأبدت نوعا من التساهل. لكن ذلك كان تصرف دولة تدرك أنها تحظى بالأفضلية”.

ويشير كاتب المقال إلى أنه، في مثل هذا الوضع، لم تعد الولايات المتحدة قادرة على إخفاء عجزها عن ممارسة الضغط على الصين أمام المجتمع الدولي.

وخلصت المجلة إلى أنه “قد دخلنا حقبة تاريخية جديدة. لم تعد النزعة السلطوية والغطرسة الأمريكيتان مقبولتين. وعندما تستجدي واشنطن الحصول على أي شيء، فلا تنال سوى التوبيخ، ولا تحصل في المقابل على شيء، إن أيام الإمبراطورية الأمريكية باتت معدودة. الانحدار واضح للعالم كله”.

وأجرى دونالد ترامب زيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 13 إلى 15 ايار / مايو، حيث التقى مع رئيس الجمهورية شي جين بينغ وعقدا عدة اجتماعات.

المصدر: روسيا اليوم