البنتاغون يعلّق على إلغاء نشر قوات أمريكية في بولندا

قالت وزارة الحرب الأمريكية، في تعليق لها، إن قرار إلغاء إرسال قوات أمريكية إضافية إلى بولندا كان متعمدا وتم بعد دراسة معمقة وتدقيق ولم يتخذ عشوائيا على عجل.

في وقت سابق ذكرت صحيفة بوليتيكو أن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اتخذ قرارا أحاديا بإلغاء نشر القوات الأمريكية في بولندا، وهي خطوة شكلت مفاجأة لكل من البنتاغون وحلفائه الأوروبيين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جويل فالديز، كما نقل عنه زميله في العمل شون بارنيل عبر منصة التواصل الاجتماعي X: “قرار سحب القوات هو نتيجة عملية شاملة ومتعددة المراحل… لم يكن قرارا مفاجئا صدر في اللحظة الأخيرة”.

ويؤكد البنتاغون أنه تم اتخاذ القرار مع الأخذ في الاعتبار آراء قيادة القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي.

في وقت سابق، أفاد موقع “ديفنس نيوز”، نقلا عن مسؤول عسكري لم تسمّه، أن الولايات المتحدة ألغت نشر اللواء المدرع الثاني التابع للفرقة الأولى من سلاح الفرسان، والذي يضم أكثر من 4000 جندي، بالإضافة إلى المعدات المصاحبة له، في بولندا. ولم يكشف المصدر عن تفاصيل القرار.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، ينتشر حاليا في بولندا حوالي 10000 عسكري أمريكي.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية