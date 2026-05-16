وزير التنمية الاقتصادية الروسي: روسآتوم تسعى بجدية إلى تطوير مشروع منجم اليورانيوم في تنزانيا

صرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، للصحفيين في منتدى الاستثمار الروسي التنزاني، بأن مؤسسة “روسآتوم” تسعى بجدية إلى تطوير مشروع منجم اليورانيوم في تنزانيا.

وقال الوزير “لدينا عدد من المشاريع الضخمة الرئيسية، وأهمها مشروع مانترا، وهو مشروع لتطوير رواسب اليورانيوم الذي سيؤدي إلى تنمية المنطقة المحيطة بأكملها”.

وأضاف “وجود محطة كبيرة يعني حاجة ماسة لتوليد الكهرباء، ومن المتوقع تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، لذا فإن مؤسسة روسآتوم تسعى جاهدة لتحقيق ذلك”.

وأشار إلى أن “قطاع الصناعة في المنطقة لا يزال متخلفا، على الرغم من استهلاك المحطة الكبير للطاقة وحاجتها إلى بنية تحتية متطورة للنقل، ولذلك، تولي مؤسسة روسآتوم هذا الأمر اهتماما بالغا”.

كما أوضح أن المشروع قد دخل مراحله النهائية، ومن المتوقع بدء الاستثمار الفعلي قريبا.

في نهاية تموز / يوليو من العام الماضي، أعلن أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة روسآتوم، عن إطلاق مشروع تجريبي لاستخراج ومعالجة اليورانيوم في تنزانيا.

وأكد أن روسيا ستكون سعيدة بمساعدة تنزانيا على اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو الاندماج في صناعة الطاقة.

المصدر: وكالة تاس الروسية