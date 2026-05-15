قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بمسيّرة استهدف مبنى سكنياً في ريازان الروسية

أعلن حاكم مقاطعة ريازان بافيل مالكوف مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 12 آخرين بينهم أطفال، جراء هجوم أوكراني استهدف المقاطعة بواسطة طائرة مسيّرة.

وأوضح مالكوف أن المسيّرة الأوكرانية أصابت مبنى سكنياً شاهقاً في مدينة ريازان، ما أدى إلى انهيار هيكلي وأضرار واسعة في الأبنية المجاورة نتيجة سقوط الحطام.

وأكد أن فرق الطوارئ والإسعاف تعمل في مكان الاستهداف لمعالجة تداعيات الهجوم، فيما جرى تقديم المساعدة الطبية اللازمة للمصابين، إلى جانب توجيه الجهات المختصة لتأمين الدعم لعائلات الضحايا والمتضررين.

المصدر: روسيا اليوم