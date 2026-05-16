ديلي تلعراف: ستارمر قد يتخلى طواعية عن منصبه لصالح عمدة مانشستر

أفادت صحيفة “ديلي تلغراف” بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يتخلى طواعية عن منصب رئيس الحكومة لصالح عمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام.

في 14 ايار / مايو، أعلن بورنهام ترشحه عن دائرة ماكرفيلد الانتخابية في شمال إنجلترا في الانتخابات المتممة لمجلس العموم. وفي 15 ايار / مايو، أيدت اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال الحاكم ترشيحه.

من المتوقع إجراء الانتخابات المذكورة أعلاه في 18 حزيران / يونيو بعد أن أعلن النائب العمالي الحالي جوش سيمونز، ممثل دائرة ماكرفيلد، استقالته لإتاحة الفرصة لبيرنهام لدخول البرلمان. وفي حال فوزه، سيصبح بيرنهام مؤهلا لتولي منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة. يُذكر أن جميع كبار أعضاء الحكومة في المملكة المتحدة هم أعضاء في البرلمان.

وكان بورنهام قد حاول بالفعل الترشح في انتخابات متممة لمجلس العموم في دائرة غورتون ودينتون في مانشستر في يناير، لكن قيادة حزب العمال منعت ترشيحه.

في نهاية المطاف، خسر حزب العمال تلك الانتخابات. ووفقا لشبكة سكاي نيوز، فإن منع بورنهام من الترشح لمجلس العموم كان بسبب المخاوف من أنه، بمجرد انتخابه، قد يحاول إزاحة ستارمر من زعامة حزب العمال ومنصب رئيس الوزراء.

وبحسب مصادر في صحيفة “ديلي تلغراف”، يدرس ستارمر “جميع الخيارات” وقد يستقيل طواعية، رغم إعلانه جهرا استعداده لصدّ أي تحديات لقيادته. وأضافت الصحيفة أن هذا السيناريو وارد إذا ما توحّدت فصائل مختلفة داخل حزب العمال حول بورنهام.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ستارمر لن يستقيل حتى تُعرف نتائج الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد.

المصدر: صحيفة ديلي تلغراف البريطانية