الجمعة   
   15 05 2026   
   27 ذو القعدة 1447   
   بيروت 01:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    بريطانيا | وزير الصحة البريطاني يستقيل ويوجه صفعة جديدة لرئيس الوزراء ستارمر

      أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ استقالته من منصبه، في تطور سياسي مفاجئ يوجه ضربة جديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر المتعرض لضغوط متزايدة.

      وجاءت الاستقالة في رسالة وجهها ستريتينغ إلى رئيس الوزراء ونشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، قال فيها إنه “فقد الثقة” في قيادة ستارمر، معتبراً أنه “بات من الواضح الآن أنك لن تقود حزب العمال نحو الانتخابات العامة المقبلة”.

      ويفتح هذا الاستقالة الباب أمام احتمالية نشوب معركة قيادية داخل الحزب، في وقت يشهد فيه ستارمر موجة من الانتقادات والاضطرابات السياسية.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      لندن تستعد لعملية أمنية “غير مسبوقة” خلال تظاهرات متقابلة واحدة مؤيدة لفلسطين وأخرى يمينية

      لندن تستعد لعملية أمنية “غير مسبوقة” خلال تظاهرات متقابلة واحدة مؤيدة لفلسطين وأخرى يمينية

      تصاعد القلق الصحي عالمياً مع تسجيل 11 إصابة بفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية و3 وفيات

      تصاعد القلق الصحي عالمياً مع تسجيل 11 إصابة بفيروس هانتا المرتبط بسفينة سياحية و3 وفيات

      بريطانيا | لندن تفرض عقوبات على 12 فردًا وكيانًا على صلة بإيران

      بريطانيا | لندن تفرض عقوبات على 12 فردًا وكيانًا على صلة بإيران