بريطانيا | وزير الصحة البريطاني يستقيل ويوجه صفعة جديدة لرئيس الوزراء ستارمر

أعلن وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ استقالته من منصبه، في تطور سياسي مفاجئ يوجه ضربة جديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر المتعرض لضغوط متزايدة.

وجاءت الاستقالة في رسالة وجهها ستريتينغ إلى رئيس الوزراء ونشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، قال فيها إنه “فقد الثقة” في قيادة ستارمر، معتبراً أنه “بات من الواضح الآن أنك لن تقود حزب العمال نحو الانتخابات العامة المقبلة”.

ويفتح هذا الاستقالة الباب أمام احتمالية نشوب معركة قيادية داخل الحزب، في وقت يشهد فيه ستارمر موجة من الانتقادات والاضطرابات السياسية.

