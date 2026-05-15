مراسل المنار: الجيش اللبناني اضطر الى اخلاء مركزه العسكري في منطقة العامرية قرب المنصوري ظرفياً اثر الاستهداف المباشر لمحيطه من قبل دبابة صهيونية متموضعة في محيط البياضة