عربي وإقليمي

حماس: الحراك العالمي ضد التجويع في غزة يهدف لأوسع حالة تضامنية

قال الناطق باسم حركة حماس جهاد طه إن “الحراك العالمي ضد التجويع في غزة يهدف إلى أوسع حالة تضامنية عالمية مع غزة وإعادة استنهاض الأمة وأحرار العالم وضرورة وقوفهم بوجه سياسة التجويع والقهر الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة”.

ودعا طه في حديث له “الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة حول العالم إلى ضرورة الوحدة والتلاحم والتعاضد والتكافل الاجتماعي في ظل سياسة التجويع والقهر والتحرّك الفاعل في أوسع مبادرات وفعاليات تضامنية مع أهلهم في قطاع غزّة لنعيش معهم آلامهم ونفشل كل المخططات الهادفة إلى قهرهم وتجويعهم”.

وأضاف طه “على المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والحقوقية الخروج من حالة الصمت والعجز امام سياسة التجويع وحرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال واتخاذ قرارات شجاعة لإنهاء هذه الممارسات ووقف العدوان والتجويع بحق شعبنا”.

وتابع طه “ندعو العالم العربي والإسلامي بكل مكوناته إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف المجازر والجرائم والتجويع وتنفيذ البرتوكول الإنساني وإلى تعزيز صموده ودعمه بكافة الوسائل وكسر الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة”.

وترتكب قوات الاحتلال، بدعم أميركي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير.

يذكر أنّ العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح العديد، وسط دمار واسع شمل معظم أرجاء القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام