وزارة الشؤون الاجتماعية اكدت أن ما يتم تداوله بشأن تأثّر أو توقّف دعم المساعدات الغذائية في مراكز الإيواء غير دقيق

اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن ما يتم تداوله بشأن تأثّر أو توقّف دعم المساعدات الغذائية في مراكز الإيواء غير دقيق.

وشددت الوزارة على أن تقديم الوجبات مستمر كالمعتاد في مراكز الإيواء، وأن تقديم وجبتين يومياً للمستفيدين مستمر، بالتنسيق الكامل مع الشركاء المعنيين ضمن خطة الاستجابة.

وتتابع الوزارة هذا الملف بصورة يومية لضمان انتظام الدعم الغذائي واستمراريته، بما يحفظ كرامة المواطنين ويؤمّن احتياجاتهم الأساسية في هذه المرحلة الدقيقة.

كما تهيب الوزارة بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حصراً، والامتناع عن تداول أي معلومات غير موثوقة من شأنها إثارة القلق بين المستفيدين.