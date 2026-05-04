منظمة الصحة العالمية: 3 وفيات وإصابة بفيروس هانتا على متن سفينة في المحيط الأطلسي

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 3 وفيات وإصابة واحدة بفيروس هانتا بين ركاب سفينة سياحية في المحيط الأطلسي.

وأشارت المنظمة في منشور على موقع “إكس”، يوم الأحد، إلى أن الحادث طال ما مجموعه 6 أشخاص، توفي 3 منهم ونقل آخر إلى العناية المركزة في جنوب إفريقيا.

وأضافت منظمة الصحة العالمية بأنها “تقوم بتسهيل التنسيق بين الدول الأعضاء ومديري السفينة من أجل الإجلاء الطبي لاثنين من الركاب الذين ظهرت عليهما أعراض الإصابة، إلى جانب التقييم الشامل للمخاطر على الصحة العامة ودعم الركاب المتبقين على متن السفينة”.

ولم تذكر المنظمة اسم السفينة أو الشركة التي تديرها، لكن مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” قالت إن الحديث يدور عن سفينة MV Hondius التي كانت تنفذ رحلة من الأرجنتين إلى جزر الرأس الأخضر.

وأكدت الخارجية الهولندية أن اثنين من المتوفين كانا مواطني هولندا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

بدورها، أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن إدارة الصحة في جنوب إفريقيا بأن سائحا بريطانيا يعالج في الجمهورية بعد اكتشاف حالات فيروس هانتا. وقالت الخارجية البريطانية إنها تراقب عن كثب التقارير عن تفشي الفيروس المحتمل على متن السفينة، وأنها على اتصال بالشركة المالكة للسفينة والسلطات المحلية.

يذكر أن هانتا تعتبر فيروسات حمض نووي ريبوزي سلبية الاتجاه وتسبب بعض أنواعها بعدوى تؤدي إلى أمراض قاتلة للإنسان.

المصدر: وكالة رويترز