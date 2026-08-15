وزارة الصحة في غزة: نحذّر من شلل تام في منظومة الأكسجين ونطالب بالفتح الفوري لمسارات إدخال قطع الغيار والمعدات اللازمة للصيانة والتوريد العاجل لمحطات أكسجين جديدة