20 قتيلا على الأقل جراء الزلزال في إندونيسيا

قتل عشرون شخصا على الأقل جراء الزلزال بقوة 7,7 درجات الذي وقع صباح السبت قبالة سواحل جزيرة فلوريس بشرق إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة وكالة “فرانس برس”.



وقال فتح الرحمن المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري: “بحسب المعلومات التي وردتنا، قتل 20 شخصا وأصيب ستة ولا يزال شخصان تحت الأنقاض”.



وكانت فرق الإغاثة أفادت في حصيلة سابقة عن سقوط قتيل على الأقل.



وحدد المرصد الأميركي مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 5,58 (21,58 ت غ) قبالة سواحل شمال جزيرة فلوريس، على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة اندي، وعلى عمق 10 كيلومترات فقط.



وأعقبت الزلزال هزتان ارتداديتان في المنطقة نفسها بقوة 5,6 و5,9 درجة.

المصدر: فرانس برس