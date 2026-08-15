وزارة الاشغال: الأعمال عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، أن “الأعمال التي تنفذها الوزارة عند جسر القعقعية المتضرر تتقدم، حيث انتقلت الورشة إلى مرحلة إنشاء العبّارة التي سيُقام فوقها ممر العبور الموقت، بهدف إعادة تأمين حركة التنقل عبر هذه النقطة الحيوية فوق نهر الليطاني.



وقالت في بيان: “تعمل الفرق الميدانية والآليات التابعة للوزارة حالياً على تركيب الصف الأول من القساطل، على أن يليه تركيب صف ثانٍ، ومن ثم استكمال الردميات والأعمال اللازمة لإنشاء الطريق فوق العبّارة ووضعه في الخدمة. ويكتسب جسر القعقعية أهمية خاصة في شبكة الطرق في جنوب لبنان، إذ يشكّل حلقة وصل محلية بين ضفتي نهر الليطاني وعدد من الأقضية، وأحد الممرات المهمة التي تربط قضاء النبطية بقضاء بنت جبيل، ما يجعل إعادة تأمين حركة المرور عبره أولوية لتسهيل تنقّل الأهالي والحفاظ على التواصل بين المناطق”.



هذا وتواصل وزارة الأشغال العامة والنقل متابعة سير الورشة حتى استكمال الأعمال، ضمن جهودها لإعادة تأهيل الطرق والجسور المتضررة واستعادة الترابط على شبكة الطرق في مختلف المناطق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام