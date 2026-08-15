تقرير مصور | النبي شيت تشيّع الشهيد المجاهد علي فؤاد الموسوي

شيّع حزب الله وأهالي بلدة النبي شيت والقرى المجاورة الشهيد المجاهد علي فؤاد الموسوي، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه، وذلك بحضور حشد من العلماء والفعاليات الحزبية والدينية والبلدية والاجتماعية، إلى جانب أهالي البلدة.

وانطلق موكب التشييع من أمام حسينية الإمام الحسن (ع) في النبي شيت، حيث استُقبل النعش الطاهر بنثر الورود والأرز، وسط مشاركة شعبية واسعة.

وعند مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي، أُقيمت مراسم تأدية قسم العهد والوفاء، قبل أن تُقام الصلاة على الجثمان الطاهر في ساحة المقام.

ووري الشهيد الثرى في روضة شهداء البلدة، في أجواء من الحزن والوفاء.