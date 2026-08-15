السبت   
   15 08 2026   
   2 ربيع الأول 1448   
   بيروت 10:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    20 قتيلا على الأقل جراء الزلزال في إندونيسيا

      قتل عشرون شخصا على الأقل جراء الزلزال بقوة 7,7 درجات الذي وقع صباح السبت قبالة سواحل جزيرة فلوريس بشرق إندونيسيا، على ما أفاد مسؤول في أجهزة الإغاثة لوكالة “فرانس برس”.

      وقال فتح الرحمن المسؤول في عمليات البحث والإنقاذ في مدينة موميري “بحسب المعلومات التي وردتنا، قتل 20 شخصا وأصيب ستة ولا يزال شخصان تحت الأنقاض”.

      وكانت فرق الإغاثة أفادت في حصيلة سابقة عن سقوط قتيل على الأقل.

      وحدد المرصد الأميركي مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 5,58 (21,58 ت غ) قبالة سواحل شمال جزيرة فلوريس، على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة اندي، وعلى عمق 10 كيلومترات فقط.

      وأعقبت الزلزال هزتان ارتداديتان في المنطقة نفسها بقوة 5,6 و5,9 درجة.

      المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

      مواضيع ذات صلة

      زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا وتحذير من تسونامي

      زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا وتحذير من تسونامي

      وفد حقوقي دولي يزور ضريح السيد حسن نصرالله ويوثق الانتهاكات بحق المدنيين

      وفد حقوقي دولي يزور ضريح السيد حسن نصرالله ويوثق الانتهاكات بحق المدنيين

      إندونيسيا | اشتباكات بين محتجين والشرطة احتجاجًا على سياسات الرئيس برابوو

      إندونيسيا | اشتباكات بين محتجين والشرطة احتجاجًا على سياسات الرئيس برابوو