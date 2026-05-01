استقرار الذهب مع توقعات بانخفاض أسبوعي وسط مخاوف تضخمية من ارتفاع النفط

استقرت أسعار الذهب الجمعة بعد ارتفاع قوي، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.8%، مع تصاعد المخاوف من التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي يلقي الشكوك على مسار أسعار الفائدة.

وسجل الذهب الفوري عند 4622.41 دولار للأونصة دون تغيير حتى الساعة 0046 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية ليونيو 0.1% إلى 4635.10 دولار.

أما أسعار خام برنت فقد قفزت أمس إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات عند 126 دولارًا للبرميل قبل التراجع، بعد تهديدات إيران بالرد “بضربات مؤلمة ومستمرة” على أي هجمات أمريكية جديدة، مع تأكيدها على سيطرتها على مضيق هرمز، مما يعيق تحالف واشنطن المقترح لإعادة فتح الممر.

وأبقت البنوك المركزية الأوروبي وإنجلترا والاتحادي الأمريكي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. في المقابل، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 74.34 دولارا، والبلاتين 0.1% إلى 1987.55 دولارا، والبلاديوم 0.3% إلى 1528.39 دولارًا للأونصة.

المصدر: رويترز