التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يواصل تقديم مساعدات لعائلات نازحة

أعلن الأمين العام لـ “التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” الدكتور يحيى غدار، في بيان، أن التجمع “يواصل تقديم مساعدات لعائلات نازحة”، وانه “سيظل على نهج الدعم والعطاء”.

من جهة ثانية أعلن غدار انه تلقى رسالة من منسق التجمع في غزة الدكتور محمد ماضي، يشكره فيها على المساعدات لأهل غزة قائلا: “جعلتم من عطائكم جسراً للأمل (..)، وأثبتم للعالم أجمع أنَّ الأخوة ليست مجرد كلمات، بل هي وقفات عزّ في الشدائد (..)، وبينما نعبر عن شكرنا، لا يزال الواجب يناديكم، فالحاجة لا تزال قائمة، والجراح لم تندمل بعد وأطفال غزة الذين يواجهون الحرمان والجوع بكل كبرياء يتطلعون إلى استمرار دعمكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام