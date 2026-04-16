الرئيس عون: وقف إطلاق النار مدخل إلى التفاوض المباشر مع “إسرائيل”

أكد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، خلال استقباله وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش نيكولاس فالكونر، أنّ وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان «سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية».

وشدد عون على أنّ لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وفي مختلف المناطق اللبنانية، «ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالاً وأطفالاً، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية». كما أوضح أنّ التفاوض «تتولاه السلطات اللبنانية وحدها لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها».

وأشار إلى أنّ انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية يشكل «خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة».

وأضاف أنّ القرارات التي اتخذتها الحكومة، ولا سيما المتعلقة بحصرية السلاح، «ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأميناً لحماية جميع اللبنانيين التواقين إلى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد».

من جهته، أبلغ فالكونر، الرئيس عون، دعم بلاده للجهود التي يقوم بها من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق مسار تفاوضي يحقق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية في مبادرته التفاوضية، مؤكداً تأييد بريطانيا لقرارات الحكومة اللبنانية.

كما أعلن الوزير البريطاني تقديم بلاده مساعدة إنسانية بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني، دعماً للجهود اللبنانية في رعاية شؤون النازحين.

المصدر: الأخبار