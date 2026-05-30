السبت   
   30 05 2026   
   13 ذو الحجة 1447   
   بيروت 15:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    رئيس الجمهورية عرض مع سلام التطورات في الجنوب واجريا تقييماً لاجتماع الوفود العسكرية في واشنطن


      ‏استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لاسيما في قضاءي صور والنبطية، إضافة إلى استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها، وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب. فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطاول الآمنين والدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وأرزاقهم.

      واتفق الرئيسان عون وسلام على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة.

      واجرى الرئيسان تقييما للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأميركية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار. وتناول البحث أيضا بين الرئيسين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في ٢ و٣ حزيران المقبل.

      وتم خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لاوضاع النازحين قسراً من منازلهم وممتلكاتهم.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس عون تلقى اتصالاً من روبيو واكد ان وقف اطلاق النار المدخل الأساسي للانتقال إلى اي خطوة أخرى

      الرئيس عون تلقى اتصالاً من روبيو واكد ان وقف اطلاق النار المدخل الأساسي للانتقال إلى اي خطوة أخرى

      رئيس الجمهورية اتصل بالحجار وعبدالله معزيا باستشهاد المعاون عماد فاعور الطير في الغارة على طريق الجرمق – كفررمان

      رئيس الجمهورية اتصل بالحجار وعبدالله معزيا باستشهاد المعاون عماد فاعور الطير في الغارة على طريق الجرمق – كفررمان

      الرئيس عون يتابع ملف الاتصالات والطاقة والإعلام في بعبدا

      الرئيس عون يتابع ملف الاتصالات والطاقة والإعلام في بعبدا