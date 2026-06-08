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    عربي وإقليمي

    بالفيديو | صاروخ إيراني يصيب مستوطنة “إيتمار” الإسرائيلية المقامة على أراضي نابلس المحتلة بالضفة الغربية

      المصدر: موقع المنار

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