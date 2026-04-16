نمو الاقتصاد الصيني 5% في الربع الأول من 2026



أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الصين، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بنسبة 5.0% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو عند 4.8%.



ويأتي هذا الأداء بعد تباطؤ سجله الاقتصادي في الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغ النمو حينها 4.5%، وهو أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات.



وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 1.3% خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، متماشياً مع التوقعات، ومتفوقاً بشكل طفيف على نمو الربع السابق البالغ 1.2%.



ورغم هذه النتائج الإيجابية، يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات متزايدة، في ظل تصاعد المخاطر الخارجية، خاصة مع تداعيات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، والتي تثير مخاوف من صدمات محتملة في أسواق الطاقة.



وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص نظراً لاعتماد الصين الكبير على واردات الطاقة، إلى جانب اعتماد اقتصادها بدرجة كبيرة على الصادرات، ما يجعلها عرضة للتقلبات العالمية.

المصدر: cnbc