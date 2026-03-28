وقفة احتجاجية ضد انتهاكات الاحتلال للإعلام

شهدت العاصمة بيروت اليوم مسيرة تضامنية واسعة استنكاراً للعدوان الهمجي على الصحفيين، الذي أدى إلى استشهاد مراسل قناة المنار الحاج علي شعيب،و مراسلة ومصور قناة الميادين.

وانطلقت المسيرة من ساحة الشهداء متجهة نحو ساحة رياض الصلح، بمشاركة عدد من الإعلاميين والنشطاء الإقليميين و الدوليين، للتأكيد على أهمية حماية الصحفيين أثناء تغطيتهم للأحداث والرفض لجميع أشكال العدوان.

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أن على السلطة أن ترتقي إلى مستوى يوازي هذه التضحيات مشدداً على ثوابت الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي واللحمة الوطنية.

وأضاف الموسوي أن الذين يدعون للتفاوض المباشر يجب أن يعلموا أن مدرسة الإمام الصدر تعتبر “إسرائيل” شرّاً مطلقاً، وأن التفاوض معها بالتنازلات والاستسلام مستحيل.

المصدر: موقع المنار