مصلحة الليطاني: إنتاج المعامل الكهرومائية يرتفع إلى 78 ميغاوات بفعل المتساقطات الأخيرة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، عن حجم إنتاج معاملها الكهرومائية لهذا اليوم، حيث بلغ إجمالي القدرة الإنتاجية المسجلة 78 ميغاوات، موزعة على المعامل الثلاثة على الشكل الآتي:

معمل جون: 44 ميغاوات.

معمل الأولي: 30 ميغاوات.

معمل عبد العال: 4 ميغاوات.

وأوضحت المصلحة أن هذه القدرة الإنتاجية جاءت نتيجة المتساقطات الأخيرة، التي ساهمت في تحسين الواردات المائية ضمن الحوض، ما أتاح تشغيل المعامل ضمن الحدود التشغيلية المتاحة، مع الاستمرار في مراعاة الإدارة المستدامة للمخزون المائي في بحيرة القرعون.

وأكدت أنها “تواصل تشغيل منشآتها وفق معايير فنية دقيقة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة لإنتاج الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات إنتاج الطاقة وضرورات إدارة المياه لأغراض الري وسائر الاستخدامات الحيوية”.

وشددت على أنها تضع كامل إمكانياتها في خدمة المرافق العامة، ضمن حدود الإمكانات المائية الراهنة، بما يساهم في دعم استمرارية التغذية الكهربائية وتعزيز الأمن المائي في لبنان.