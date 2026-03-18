إصابة 11 عنصراً من الدفاع المدني جراء غارة إسرائيلية قرب مركز النبطية الإقليمي

اعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان انه “قرابة الساعة الثامنة من مساء يوم 17-3-2026، أُصيب أحد عشر عنصراً من عناصر الدفاع المدني من عديد مركز النبطية الإقليمي بجروحٍ متفاوتة، نتيجة غارة جوية شنّها العدو الإسرائيلي واستهدفت مبنى يقع على بُعد نحو عشرين متراً من مركز النبطية الإقليمي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني.”

واضاف البيان ان “شدة الانفجار اسفرت عن إصابات مباشرة لأحد عشر عنصراً أثناء وجودهم في المركز، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج اللازم، حيث وُصفت إصاباتهم بالمتفرقة. كما تسبّبت الغارة بأضرار جسيمة في المركز والآليات.”

وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني استمرار جهوزية فرقها على مدار الساعة، ومواصلة أداء مهامها في خدمة المواطنين، رغم المخاطر والتحديات المتزايدة.

