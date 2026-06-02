    عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح: أي تصعيد إسرائيلي في لبنان سيواجه برد كبير وشامل

      أكّد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد الفرح أنّ “أي خرق إسرائيلي في لبنان سيقابل برد، وأنّ الجنود الإسرائيليين في الجنوب سيبقون عرضة للقتل حتى انسحابهم.”

      وقال الفرح، في منشور على منصة “إكس”: “على العدو الإسرائيلي أن يدرك بأن أي خرق في لبنان سيقابل برد وأن جنوده في الجنوب سيبقون عرضة للقتل اليومي حتى الإنسحاب وأي تصعيد سيواجه برد كبير وشامل”.

      وأضاف: “من أكثر ما أثار شهية العدو الإسرائيلي هي فترة الـ15 شهراً التي كان يقصف لبنان دون رد، وهي فترة المفاوضات مع السلطة اللبنانية. العدو الإسرائيلي لا يريد أن يستوعب المتغير الجديد على الأرض منذ 2 آذار/مارس” الفائت.

      المصدر: منصة اكس

      الأمم المتحدة: التقدم الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يهدد وقف الأعمال العدائية ويقوض القرار 1701

