العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاثنين 1-6-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 01/06/2026، 41 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 12:00 و16:00 أمس الأحد 31-05-2026‏ استهداف تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

2- السّاعة 15:30 أمس الأحد 31-05-2026‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء البقاع بصاروخ أرض جو.

3- السّاعة 16:40 أمس الأحد 31-05-2026‏ استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة دبّين بصواريخ نوعيّة.

4- السّاعة 19:30 أمس الأحد 31-05-2026‏ تصدي لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء القطاع الغربيّ جنوب لبنان بصاروخ أرض جو.

5- أمس الأحد 31-05-2026 استهداف ثكنتي شوميرا ويفتاح، وموقعي حدب يارون والصدح، ومربض المدفعيّة التابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ قرب تقاطع غوما جنوب كريات شمونة‏ بصلياتٍ من الصّواريخ النّوعيّة.

6- السّاعة 12:00 استهداف آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

7- السّاعة 12:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.

8- السّاعة 01:00 استهداف قوّةً إسرائيليّةً في الأطراف الشّرقيّة لبلدة يحمر الشّقيف بأعداد كبيرة من الصّواريخ وقذائف المدفعيّة وتحقيق إصابات مؤكدة.

9- السّاعة 01:00 استهداف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة طبريا المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

10- السّاعة 01:30 استهداف مقر قيادي مستحدث تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطّيبة بصلية صاروخيّة.

11- السّاعة 02:00 استهداف منزل يتحصّن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي في الأطراف الجنوبيّة لبلدة دبّين بمسيّرة انقضاضيّة.

12- السّاعة 06:00 استهداف تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة معالوت ترشيحا شمال فلسطين المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

13- السّاعة 08:30 استهداف آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة جنوب لبنان بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

14- السّاعة 08:30 استهداف غُرفة في موقع العباد على الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

15- الساعة 09:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بمحيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان بصلية صاروخيّة.

16- السّاعة 09:30 استهداف مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخيّة.

17- السّاعة 10:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة دبّين بصليةٍ صاروخيّة.

18- السّاعة 14:00 استهداف ثكنة زرعيت شمال فلسطين المحتلّة بصواريخ نوعيّة.

19- الساعة 14:15 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بمحيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان للمرّة الثّانية بصلية صاروخيّة.

20- السّاعة 14:30 استهداف قاعدة ميرون لمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بصواريخ نوعيّة.

21- السّاعة 14:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المطلّة بقذائف المدفعية.

22- السّاعة 15:00 استهداف‏ تموضعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة دبّين بصاروخٍ نوعيّ.

23- السّاعة 15:00 استهداف‏ تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة.

24- السّاعة 15:30 استهداف‏ تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

25- السّاعة 15:30 استهداف‏ تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة جنوب لبنان بصواريخ نوعيّة.

26- السّاعة 15:30 استهداف‏ موقع نمر الجمل المستحدث بصواريخ نوعيّة.

27- الساعة 15:40 استهداف‏ تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بمحيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان للمرّة الثّالثة بصلية صاروخيّة.

28- الساعة 15:55 استهداف‏ تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بمحيط قلعة الشّقيف التّاريخية جنوب لبنان للمرّة الرّابعة بصلية صاروخيّة.

29- السّاعة 16:00 استهداف منصّة قبّة حديديّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلّة شمال فلسطين المحتلّة بمسيّرة انقضاضيّة.

30- السّاعة 16:10 استهداف‏ تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.

31- السّاعة 16:45 استهداف‏ تجمّع لآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبيّة لبلدة دبّين للمرّة الثّانية بصواريخ نوعيّة.



32- السّاعة 16:45 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بقذائف المدفعية.

33- السّاعة 17:00 استهداف دبّابة ميركافا في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

34- السّاعة 18:00 استهداف مقر قيادي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في ثكنة يعرا بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

35- السّاعة 18:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بصلية صاروخيّة.

36- السّاعة 18:56 استهداف منزل يتحصّن فيه جنود جيش العدو ‏الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

37- السّاعة 20:50 تفجير عبوتين ناسفتين بمدرّعتين عسكريّتين شوهدت إحداهما تحترق.

38- السّاعة 21:30 استهداف‏ تجمّع لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في الأطراف الجنوبية لبلدة العديسة بصليةٍ صاروخيّة كبيرة.

39- الساعة 20:50 تفجير تشريكتين من العبوات الناسفة بالقوّة المتقدمّة ما أدّى إلى إعطاب مدرّعتين، وعند السّاعة 23:15 استهداف دبّابة ميركافا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وإمطار القوّة المتقدّمة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

40- الساعة 23:10 وبعد رصد قوّة إسرائيليّة مؤلّفة من دبّابة ميركافا وثلاث آليّات من نوع هامر تتقدّم باتّجاه منطقة الحمرا شمال بلدة البيّاضة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية دبّابة الميركافا بصاروخٍ موجّه وحقّقوا إصابة مباشرة، ما أجبر القوّة المتقدمّة على الانسحاب باتّجاه بلدة البياضة تحت وابلٍ من قذائف المدفعيّة.

41- السّاعة 23:40 و23:55 بعد استمرار رصد تّقدم القوّة الإسرائيلية في بلدة حداثا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة استهداف دبابتي ميركافا في منطقة البالوع بمحلّقتي أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكدة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي