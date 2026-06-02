العميد مصطفى حمدان: رشيد كرامي سيبقى رمزاً وطنياً وقومياً

بمناسبة مرور 39 عاماً على استشهاد القائد العروبي الوطني رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي، تقدّم العميد مصطفى حمدان، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون، من آل كرامي وأهالي مدينة طرابلس وأبناء الوطن اللبناني بأسمى آيات التعزية، مؤكداً أن دم رشيد كرامي سيبقى وصمة عار تلاحق من اغتاله، وأنه سيظل مثالاً لكل المناضلين القوميين العرب ومعْلماً خالداً لكل الوطنيين اللبنانيين المقاومين من أجل بناء الوطن اللبناني السيد الحر، الكيان النهائي العربي لجميع أبنائه.

وأكد حمدان أن رشيد عبد الحميد كرامي كان أحد أبرز بناة الدولة اللبنانية، من خلال رؤيته الوطنية وحرصه على أن تكون الإدارة الرسمية في لبنان نزيهة وبعيدة عن المحاصصة المذهبية والطائفية، مشيراً إلى أنه كان من أشد المعارضين للفساد والمفسدين.

وأضاف أن كرامي شكّل خلال سنوات الحرب الأهلية نقيضاً لمشاريع التقسيم والفدرلة وإقامة الكانتونات الميليشياوية والتدخلات الخارجية التي استهدفت لبنان، معتبراً أنه كان يمثل الدولة اللبنانية الواحدة الموحدة في مواجهة مشاريع التفتيت والانقسام.

ورأى حمدان أن اغتيال كرامي جاء نتيجة مواقفه الوطنية وتمسكه بوحدة الدولة اللبنانية، معتبراً أن مشروعه السياسي كان يشكل نقيضاً لمشاريع الميليشيات والتقسيم.

وجدد التأكيد على التمسك بنهج رشيد كرامي العروبي والوطني، ودعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، داعياً إلى تعزيز دور المؤسسات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية والقضائية، بما يضمن حماية الوطن وصون الاستقرار وتطبيق العدالة.

وختم حمدان بالتأكيد أن إرث آل كرامي ودورهم في بناء لبنان الحديث سيبقى منارة وطنية، وأن الانتماء العربي للبنان يمثل عنصراً أساسياً في حماية الوطن وتعزيز وحدته ودوره في محيطه العربي.

المصدر: موقع المنار