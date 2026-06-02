    قاليباف لبري: مصممون على إرساء وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان

      أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس هيئة التفاوض في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد باقر قاليباف، خلال حديثه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن حزب الله وحركة أمل يدافعان اليوم عن أرضهما الأم وعن الأمة الإسلامية أيضاً، مشدداً على أن العلاقة بين إيران ولبنان لا تنفصم، وأن «دمنا ودمكم واحد».

      وقال قاليباف: «خلال اليومين الماضيين، تابعنا بجدية مسألة وقف الهجمات الإسرائيلية، وإذا استمرت الجرائم فلن نوقف مسار المفاوضات فحسب، بل سنقف أيضاً في وجه الكيان الصهيوني».

      وأضاف: «نحن مصممون على إرساء وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء لبنان، ولا سيما في جنوب البلاد».

      وأشار إلى أنه «في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، فسيشمل ذلك وقف الهجمات على جميع الجبهات، وخاصة لبنان».

      من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية لوقف جرائم الكيان الصهيوني، مؤكداً أن «لبنان لن ينسى أبداً مواقف إيران الإيجابية في هذه المرحلة الحساسة».

      المصدر: موقع المنار

