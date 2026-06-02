سلسلة من ثمانية انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف

أفادت وكالة أنباء “يونيا” فجر اليوم الثلاثاء، بسماع دوي سلسلة من ثمانية انفجارات متتالية هزت العاصمة الأوكرانية كييف.

ومنذ وقت مبكر من ليلة أمس الاثنين، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف.

كما وردت أنباء عن انفجارات مماثلة في دنيبروبيتروفسك ونيكولايف وخاركوف.

يذكر أنه ردا على هجمات القوات الأوكرانية على الأهداف المدنية ضمن الأراضي الروسية، تقوم القوات الروسية بضرب المنشآت العسكرية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني حصرا باستخدام أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة.

