    ارتفاع الفائض التجاري في الصين لأعلى مستوى على الإطلاق بأول شهرين من 2026


      ارتفع الفائض التجاري للصين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال الفترة المجمعة من كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير، بينما تجاوزت الصادرات التوقعات بشكل كبير.


      وبحسب البيانات الحكومية الصادرة امس الثلاثاء العاشر من مارس /آذار، قفز الميزان التجاري في الصين إلى 213.62 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 179.6 مليار دولار.
      وارتفعت الصادرات الصينية 21.8% على أساس سنوي خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير /شباط مجتمعين، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم رويترز والبالغة 7.1%.


      كما ارتفعت الواردات 19.8% في أول شهرين من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل توقعات بنمو 6.3%.


      وأظهرت بيانات حكومية أنه في حين تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة 16.9% إلى 609.71 مليار يوان (88.22 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.9% لتصل إلى 998.94 مليار يوان.


      كما زادت التجارة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 20.3% لتصل إلى 1.24 تريليون يوان.


      وتخوض أميركا والصين حرباً تجارية منذ عودة الرئيس الأميركي إلى البيت الأبيض في يناير /كانون الثاني 2025، إذ قام الطرفان برفع وخفض الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض طوال عام 2025.

      المصدر: سي ان ان عربي

